PR-менеджер объяснила отказ Дзюбы от вызова в сборную России

PR-менеджер Елена Болотова поделилась мнением об отказе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России.

«Дзюба после чемпионата мира привык быть номером один, богом. И в первую очередь потому, что ему такую поддержку оказал Черчесов. Дзюба ехал в национальную команду, зная, что он всегда выйдет в стартовом составе.

Очень тяжело покидать пьедестал. Когда Карпин передает капитанскую повязку разным футболистам, когда его конкурент Смолов в прекрасной форме, у Артема, мне кажется, просто нет уверенности, что он снова будет лидером, что будет играть постоянно. К тому же он такой человек, что ему проще отказаться от конкуренции — грубо говоря, слиться, чем приехать и попытаться вернуть себе прежнее положение.

Его отказ имиджевый провал? Скорее, это показатель человеческих качеств. Такое вот состояние души — если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет. Но когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции, после всех слов о патриотизме и любви к России это смотрится смешно.

Раньше Дзюба говорил о том, что каждый игрок мечтает выступать за национальную команду, а «гимн и честь — не пустые слова». Правду мы сейчас видим. Печально», — приводит слова PR-менеджера Sport24.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0). Дзюба не был вызван на первый сбор национальной команды, но отказался ехать на второй, заявив, что пока не набрал форму.

Российская команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.