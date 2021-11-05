Гладилин: «Спартак» добился максимального результата против «Лестера»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру красно-белых в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера» (1:1). Он отметил, что спартаковцы добились максимально возможного в этом матче результата.

«Результат, по сути дела, максимальный. Добились ничьей, выглядели достойно с сильным соперником, который превосходил по всем позициям. Была видна команда, хотя ошибок было достаточно. Но все вышли и компактно сражались, бились именно за результат, это было видно. Потому что после трех неудачных предыдущих матчей выступить достойно в Англии было задачей для всех.

Удалось это тренеру, коллектив собрался. Не знаю, может, в руководстве было собрание. Но было видно, что команда сражается за результат.

Удача повернулась к «Спартаку»: могли и проиграть, но Варди не забил пенальти. Но то, что они заслужили ничью, однозначно. И вратарь сыграл хорошо, и игроки старались. Они сыграли на хорошем своем уровне. Ясно, что «Лестер» сильнее и по комплектации, и по игровому построению, и по тому, что они играют в более сильном чемпионате. Для «Спартака» это хороший результат», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

На своем поле красно-белые уступили «Лестеру» со счетом 3:4. В ответном матче в составе «Спартака» мяч забил Виктор Мозес. После этой ничьей на счету десятикратных чемпионов России четыре очка, пока они идут на последнем месте в группе С. 24 ноября москвичи сыграют дома с «Наполи», а 9 декабря завершат групповой этап гостевым матчем с «Легией».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Лестером».