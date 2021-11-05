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Гладилин: Селихов столько сидел под Максименко, ему терять нечего

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РИА Новости

Экс-игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру вратаря красно-белых Александра Селихова в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера». Специалист отметил, что голкипер сыграл на хорошем уровне, но в силу отсутствия игровой практики ему пока не хватает уверенности.

«Селихову терять нечего. Он играет раскрепощенно, особо не волнуется. Потому что он уже столько сидел в запасе под Максименко, а здесь у него есть шанс. Пока расклад такой, что он этот шанс использует. Если так пойдет, он почувствует в себе уверенность.

Пока играет больше на кураже — сказать, что он сильно руководит обороной, нельзя. Он долго не играл, у него понимания игры и уверенности еще нет. Допустим, Шмейхель, который стоял у «Лестера», действовал спокойно, он знал, что делать. А у Селихова было много эмоций. У него был большой перерыв в игровой практике, поэтому ему надо поверить в себя, успокоиться и работать. Это пока висты, у него сырых мест очень много», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Спартак» на выезде сыграл с «Лестером» вничью 1:1, в составе красно-белых отличился Виктор Мозес. На данный момент москвичи с четырьмя очками замыкают турнирную таблицу группы С. На первом месте с семью баллами идет «Наполи», на втором — «Легия» (6 очков), на третьем — «Лестер» (5 очков).

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» добился максимального результата против «Лестера».

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Футбол. Лига Европы
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