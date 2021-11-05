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Стало известно, сколько зарабатывает тренер российских синхронисток

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, сколько зарабатывает в месяц.

«Какой у меня оклад? 70 тысяч рублей. Оформлена там на полставки. Полная ставка — 130 тысяч в месяц. Для кого-то это огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по десять часов и стабильно приносит России золотые награды.

Спасибо генеральному директору «Юности Москвы» Владимиру Прохорову и попечительскому совету федерации за то, что поддерживают нас материально. Это позволяет зарабатывать больше, чем набегало бы в сборной. Мне просто невыгодно туда уходить.

Оформить по совместительству полную ставку невозможно, так как это противоречит закону нашей страны. А индивидуальные контракты у нас не предусмотрены», — приводит слова Данченко «СЭ».

Ученицами Данченко являются: Светлана Ромашина (семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко (пятикратные), Анастасия Ермакова (четырехкратная), Мария Киселева и Светлана Колесниченко (трехкратные).

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева рассказала, что можно себе позволить на зарплату от Федерации синхронного плавания России.

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