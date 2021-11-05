Главный тренер сборной России отреагировал на возможную дисквалификацию Ничушкина

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

Россиянину грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу, которую он сдал в 2013 году.

«Прочитал об этом в интернете, на данный момент у меня никакой конкретной информации нет. Когда все узнаем, тогда и будет понимание. С Валерой Ничушкиным мы в моей поездке по Северной Америке не встречались, но планировали созвониться», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Валерия Ничушкина.