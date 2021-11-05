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Плющев: Овечкин не считает, сколько шайб отделяет его от рекорда Гретцки

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Reuters

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал очередную шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Специалист отметил, что для самого игрока вряд ли имеет значение, сколько он забивает и насколько приближается к рекорду Уэйна Гретцки.

«Думаю, что это больше всего раскручивается прессой. Любой игрок прекрасно понимает, что он идет и борется за результат для своей команды, а не за свой личный. Я уверен, что Овечкин не считает шайбы — сколько он забивает и насколько его это приближает к рекорду. Он делает свое дело, а считать шайбы будет в конце сезона», — сказал Плющев «Газете.Ru».

Минувшей ночью Овечкин забросил свою 740-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Один гол отделяет его от достижения Бретта Халла, который за карьеру отметился 741 шайбой в матчах регулярки и занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Возглавляет этот список Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Второе место занимает Горди Хоу (801), третье — Яромир Ягр (766).

Ранее Владимир Плющев заявил, что Александр Овечкин подготовился к этому сезону лучше, чем к предыдущему.

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Хоккей. НХЛ
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