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Экс-тренер «Спартака» Каррера отказал в сотрудничестве клубу РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что на бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреру выходили клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Трабукки отметил, что у Карреры было предложение из России сразу после ухода из столичного клуба, но он был не готов к работе эмоционально.

«И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но уже по другим причинам он отказался. Это был тоже клуб из РПЛ», — добавил он.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 Каррера стал чемпионом России со «Спартаком».

Ранее экс-тренер по реабилитации московского «Спартака» Диего Мантовани рассказал о работе с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Мы сблизились с Каррерой с момента его назначения в штаб Аленичева. Тогда он не говорил ни по-русски, ни по-английски — только по-итальянски. Логично, что пока в команду не пришел переводчик Артем, я помогал Массимо. У нас завязались отличные отношения. Точно знаю, что ему нравилось, как я работаю», — сказал Мантовани.

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Футбол. Чемпионат России
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