Российская фигуристка Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.

Россиянка набрала 72,04 балла. Первое место занимает бельгийка Луна Хендрикс (73,52 балла). Тройку сильнейших замыкает Анна Щербакова (71,73).

Софья Самодурова располагается на девятой строчке (58,68).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Соревнования в произвольной программе состояться 6 ноября.

Женщины. Короткая программа. Результаты:

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52

2. Майя Хромых (Россия) — 72,04

3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73…

9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada.

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).