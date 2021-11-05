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Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.

Россиянка набрала 72,04 балла. Первое место занимает бельгийка Луна Хендрикс (73,52 балла). Тройку сильнейших замыкает Анна Щербакова (71,73).

Софья Самодурова располагается на девятой строчке (58,68).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Соревнования в произвольной программе состояться 6 ноября.

Женщины. Короткая программа. Результаты:

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52
2. Майя Хромых (Россия) — 72,04
3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73…
9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada.

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

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