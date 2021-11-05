Футболист в Испании сделал каминг-аут как бисексуал

Бывший футболист испанской «Мурсии» направил в редакцию издания Cadena Ser письмо, в котором признался в своей бисексуальности.

«Сейчас я не хочу говорить, кто я, потому что верю, что сам посыл важнее, чем мое имя. Я ценю возможность и дальше быть тем, кто я есть, сохраняя личную сторону отдельно от моей работы», — отметил футболист.

Также игрок добавил, что со стороны может казаться, что говорить об этом необязательно, но, к сожалению, сейчас это не совсем так.

Ранее хавбек австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло сделал каминг-аут.

«С гордостью заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим больше шести лет. Рад, что могу положить этому конец.

В детстве я стыдился, поэтому скрывал это. Стыдился, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем. До каминг-аута мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста», — заявил Кавалло.