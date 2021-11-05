В «Спартаке» ответили Смородской на обвинения клуба в расизме

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на слова бывшего президента столичного «Локомотива» о том, что футболисты красно-белых являются расистами, передает «Чемпионат.com».

«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьезное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона», — сказали в пресс-службе «Спартака».

Напомним, Смородская заявила, что игроки красно-белых являются расистами из-за того, что они не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против английского «Лестера».

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», — сказала Смородская.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с английским «Лестером». Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.