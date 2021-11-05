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Щербакова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии: я слишком много думала

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РИА Новости

Фигуристка Анна Щербакова объяснила ошибку на каскаде в короткой программе на Гран-при Италии, передает Sport24.

Щербакова отметила, что она ошиблась на каскаде из-за того, что надо идти и делать, а она слишком много думала.

«Этери Георгиевна говорила мне, что я слишком много думаю», — добавила Щербакова.

Российская фигуристка Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.

Россиянка набрала 72,04 балла. Первое место занимает бельгийка Луна Хендрикс (73,52 балла). Тройку сильнейших замыкает Анна Щербакова (71,73).

Софья Самодурова располагается на девятой строчке (58,68).

Женщины. Короткая программа. Результаты:

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52
2. Майя Хромых (Россия) — 72,04
3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73…
9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

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