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Смородская заявила, что не обвиняла «Спартак» в расизме

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Maxim Shemetov/Reuters

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не обвиняла «Спартак» в расизме, передает РИА «Новости».

Смородская отметила, что поведение команды «Спартак» — это проявление неуважения к сторонникам акции против расизма.

«Я никого не оскорбляла и не обижала», — сказала Смородская.

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», — сказала Смородская.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с английским «Лестером». Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

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Футбол. Чемпионат России
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