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Роднина о предложении повышать баллы за возраст: хватит заниматься дурью

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РИА Новости

Бывшая фигуристка Ирина Роднина прокомментировала предложение тренера Александра Жулина повышать баллы возрастным фигуристкам, передает RT.

«Баллы хотят то повышать, то уменьшать. Есть четкие правила, зачем заниматься дурью? То мы умиляемся прыжками 13-летней спортсменки, то выступлением 30-летней девушки», — сказала Роднина.

Такое предложение двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду высказала после выступления Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады.

Туктамышева в свои 24 года всерьез претендует на то, чтобы завоевать одну из трех путевок на Олимпиаду в Пекин — 2022 и оставить за бортом кого-то из учениц Этери Тутберидзе. Прямо сейчас Елизавета получает оценки выше, чем Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Ранее официальный Instagram команды Этери Тутберидзе отреагировал на предложение Александра Жулина мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.

В сториз появилась картинка с изображением сидящей в транспорте пожилой женщины и стоящей рядом девушки.

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