Российский боксер о людях, напавших на мужчину с ребенком: подонки, негодяи и мерзавцы

Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал нападение группы людей на мужчину с ребенком, передает «Спорт-Экспресс».

«Это подонки, негодяи и мерзавцы. Даже чисто по человечески при возникновении конфликта нельзя, чтобы это видел ребенок. Я бы предложил дать им подумать в местах заключения лет десять», — сказал Дрозд.

Также Дрозд добавил, что потом их надо депортировать, если они из другой страны.

Столичная прокуратура взяла на контроль конфликт с нападением толпы на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также появилось видео, на котором виден момент начала конфликта с участием неизвестных мужчин.

Мужчины напали на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей.

Ранее российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал нападение четырех людей на мужчину с ребенком.