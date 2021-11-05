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Украинский комментатор: Валиева такая же одноразовая чемпионка, как Загитова

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Украинский комментатор Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением в своем Twitter о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Напишу вам свое мнение про Камилу Валиеву. Такая же одноразовая чемпионка, как Загитова. Никакого наследия. Сейчас крутая, а через три года будет шоу на ТВ вести», — написал Волочай.

В ночь на 31 октября Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada. По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российскую фигуристку Камилу Валиеву можно назвать фавориткой олимпийского сезона.

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