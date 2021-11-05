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Бойца UFC назвали Макгрегором для мусульман

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UFC

Основатель известного зала American Top Team Дэн Ламберт высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

Ламберт назвал Чимаева «Макгрегором для мусульман», отметив харизму шведского спортсмена.

«Как и у Макгрегора у этого парня есть хайп, у него хорошо подвешен язык, он проводит яркие, заметные бои. Кажется, что он безумно талантлив, но я бы посмотрел на Чимаева с сильным соперником. Пока он еще не встречался с по-настоящему крутыми ребятами», — цитирует Ламберта Sportskeeda.

На турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее Чимаев ответил на вопрос, пожмет ли руку экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову при встрече.

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