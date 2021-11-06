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Российские фигуристы вне тройки лидеров после короткой программы на Гран-при Италии

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РИА Новости

Лидерство по итогам короткой программы после первого соревновательного дня этапа Гран-при по фигурному катанию в Турине захватил китаец Цзинь Боян с результатом 97,89 балла.

На второй строчке расположился представитель Италии Даниэль Грассль (95,67). Замыкает тройку лучших кореец Чха Чжун Хван (95,56).

Российский фигурист Михаил Коляда (92,30) оказался на четвертой строчке, Петр Гуменник (76,81) — девятый, а Дмитрий Алиев (71,07) замыкает топ-10.

Произвольные программы мужчины покажут 6 ноября.

Мужчины. Короткая программа. Результаты:

1. Цзинь Боян (Китай) — 97.89
2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67
3. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 95,56
4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30

9. Петр Гуменник (Россия) — 76,81
10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07.

Ранее фигуристка Анна Щербакова объяснила ошибку на каскаде в короткой программе на Гран-при Италии.

Щербакова отметила, что она ошиблась на каскаде из-за того, что надо идти и делать, а она слишком много думала.

«Этери Георгиевна говорила мне, что я слишком много думаю», — добавила Щербакова.

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