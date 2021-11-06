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Александр Емельяненко вспомнил размер своего первого гонорара

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alexemelyanenko/instagram.com

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко выложил пост в Instagram, в котором вспомнил размер первого гонорара за бой ММА.

«Мой первый поединок в профессионалах. Харьков. Помню, что мне за него дали меньше 100 долларов. Особо не разгуляешься», — подписал фото спортсмен.

Напомним, в сентябре Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым. Александр получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда он проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко, говоря о ходе переговоров по поединку своего клиента с рэпером Джиганом, заявил, что в данный момент нет площадки, которая готова провести данное мероприятие.

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