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Российский фигурист заявил, что ему очень стыдно за выступление на Гран-при Италии

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РИА Новости

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о своем выступлении с короткой программой на Гран-при Италии.

22-летний фигурист откатался с ошибками, в том числе упав с четверного лутца. Он получил 71,07 балла и оказался на промежуточном 10-м месте. Михаил Коляда с 92,30 балла оказался на четвертой строчке, Петр Гуменник с результатом 76,81 балла — девятый

«Чувства очень плохие. В первую очередь виню себя самого. Я подвел всех людей, которые со мной работали. Очень обидно и стыдно. Пытаюсь с этим бороться.

Какие планы на произвольную? Посмотрим на тренировке. Рисковать нужно было сегодня. Но я очень много проиграл. Обычно мы стараемся придерживаться того контента, который запланировали. Очень редко меняем его по ходу соревнований», — цитирует спортсмена Sport24.

Произвольные программы мужчины покажут 6 ноября.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.

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