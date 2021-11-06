Российский фигурист заявил, что ему очень стыдно за выступление на Гран-при Италии

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о своем выступлении с короткой программой на Гран-при Италии.
22-летний фигурист откатался с ошибками, в том числе упав с четверного лутца. Он получил 71,07 балла и оказался на промежуточном 10-м месте. Михаил Коляда с 92,30 балла оказался на четвертой строчке, Петр Гуменник с результатом 76,81 балла — девятый
«Чувства очень плохие. В первую очередь виню себя самого. Я подвел всех людей, которые со мной работали. Очень обидно и стыдно. Пытаюсь с этим бороться.
Какие планы на произвольную? Посмотрим на тренировке. Рисковать нужно было сегодня. Но я очень много проиграл. Обычно мы стараемся придерживаться того контента, который запланировали. Очень редко меняем его по ходу соревнований», — цитирует спортсмена Sport24.
Произвольные программы мужчины покажут 6 ноября.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.