Ягудин сравнил провал российских фигуристов с выступлением отечественных клубов в Европе

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил разочарование выступлением российских фигуристов на этапе Гран-при в Италии.

Михаил Коляда (92,30) после короткой программы оказался на четвертой строчке, Петр Гуменник (76,81) — девятый, а Дмитрий Алиев (71,07) замыкает топ-10.

«Так хотелось сегодня порадоваться хотя бы за одного. Но… Здесь даже ни капли удивления. Буквально пару дней назад в беседе с корреспондентом говорил, что россияне могут и должны входить в тройку. Уж Коляда и Алиев заслуживают места на подиуме.

Крик души. Человек, который хочет, чтобы национальная команда и на команднике завоевала золото Олимпиады, да и вообще, чтобы не только наши женщины были впереди планеты всей, но и мужчины тоже. Я не знаю даже, как помягче сказать. Это и обидно, и надоело.

Это когда наши футбольные клубы выступают в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Каждый раз ты садишься и думаешь: «Ну вот сейчас, вот сейчас!». Ну да, иногда сыграют вничью, но в основном картина не меняется», — сказал олимпийский чемпион в эфире Первого канала.

Произвольные программы мужчины покажут 6 ноября.

Мужчины. Короткая программа. Результаты:

1. Цзинь Боян (Китай) — 97.89

2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67

3. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 95,56

4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30

…

9. Петр Гуменник (Россия) — 76,81

10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07.

Ранее Дмитрий Алиев заявил, что ему очень стыдно за выступление на Гран-при Италии.