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Агент Гаттузо отреагировал на новость, что его клиент может возглавить «Спартак»

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Tuttosport

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера итальянских «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо, ответил на вопрос, предлагал ли московский «Спартак» его клиенту трехлетний контракт.

Напомним, 5 ноября итальянское издание Itasportpress сообщило о том, что красно-белые готовы предложить 43-летнему наставнику контракт сроком на три года с зарплатой примерно €1,5 млн за сезон. Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг эту информацию.

«Правда ли, что «Спартак» предложил Гаттузо трехлетний контракт? Нет, не знаю об этом», — приводит слова агента Sport24 Денису.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Марко Трабукки рассказал, кто будет следующим тренером «Спартака»

Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина». Тренер возглавил «фиалок» в мае этого года, однако покинул клуб менее чем через месяц.

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