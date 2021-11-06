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Экс-форвард «Спартака» Веллитон не стал игроком сборной России из-за Акинфеева

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бразильский агент Гильерме Рейс рассказал, что бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон мог получить российское гражданство и выступать за национальную команду.

«Ему предлагали российское гражданство, но у него были сложности в отношениях с Акинфеевым. И не только. Веллитон – очень темпераментный. Из-за этого были проблемы с российскими футболистами. Скорее всего, поэтому и не стал игроком сборной России», — приводит слова агента Sports.ru.

Бразильский нападающий выступал за красно-белых с 2007 по 2013 год. За этот период он провел 133 матча, в которых забил 61 мяч.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что если бы он стал футболистом, то у голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева не получилась бы карьера.

Акинфеев выступает за армейцев с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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