«Барселона» официально объявила о назначении Хави

Пресс-служба «Барселоны» официально объявила в Twitter о назначении на пост главного тренера 41-летнего испанца Хави.

«Так и должно было случиться. Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 16 очков в 11 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

В матче 13-го тура сине-гранатовые сразятся в гостях с «Сельтой». Матч состоится 6 октября в 18.15 (мск).

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, долго игравший и затем тренировавший «Барселону», прокомментировал увольнение с поста наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.

