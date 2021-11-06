Футболист «Челси» похудел из-за проблем с зубами

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о проблемах со здоровьем у хавбека «синих» Мейсона Маунта.

«С Маунтом все очень сложно. Он был болен. Из-за зубов мудрости он чувствовал себя плохо, была инфекция. Мейсон вернулся к тренировкам 4 ноября. Он похудел, потому что не мог нормально питаться, а также принимает лекарства. Он мог бы сыграть несколько минут в ближайшей игре, но ему нужно какое-то надлежащее лечение», — приводит слова специалиста Sky Sports.

После десяти стартовых туров Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонцы лидируют в турнирной таблице с 25 очками. Домашний матч 11-го тура с «Бернли» состоится 6 октября. Начало встречи в 18.00 по московскому времени.

22-летний Маунт провел в текущем сезоне в АПЛ семь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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