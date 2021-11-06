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Туктамышева восхитилась французской парой на Гран-при в Италии

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РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила ритм-танец дуэта из Франции Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона на этапе Гран-при в Турине.

«Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон катают короткий танец», — написала 24-летняя россиянка в Twitter.

За свой прокат французские фигуристы получили от судей 87,45 балла. Вторыми идут представители США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (84,79), замыкают тройку россияне Александра Степанова и Иван Букин (81,47 балла).

С произвольными танцами на этапе Гран-при в Турине спортсмены выступят 6 ноября. Начало — в 19.10 (мск).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы оказались вне тройки лидеров после короткой программы на Гран-при Италии.

Мужчины. Короткая программа. Результаты:

1. Цзинь Боян (Китай) — 97.89
2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67
3. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 95,56
4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30

9. Петр Гуменник (Россия) — 76,81
10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07.

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