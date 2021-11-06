Олимпийский чемпион по боксу отреагировал на нападение на мужчину с ребенком в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о нападении группы людей на мужчину с ребенком в Москве.

«Трудно комментировать адекватность людей, которые завязали конфликт с человеком с маленьким ребенком. Не представляю себя на месте этого мужчины. За ребенка сразу неприятно стало. А устроивших это людей сложно назвать подходящим литературным словом.

Ладно бы еще был один человек, но нападение толпой должно караться по всей строгости закона. Надо как можно больше говорить и показывать такие случаи, чтобы их становилось меньше», — приводит слова боксера «СЭ».

Столичная прокуратура взяла на контроль конфликт с нападением толпы на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также появилось видео, на котором виден момент начала конфликта с участием неизвестных мужчин.

Мужчины напали на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей.

Ранее российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал нападение группы людей на мужчину с ребенком.