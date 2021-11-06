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Жена Карпина о знакомстве с футболом: ходили просто на пацанов поглазеть

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@tina_kandelaki/Instagram.com

Дарья Карпина, супруга главного тренера национальной команды Валерия Карпина, рассказала о своем знакомстве с футболом.

«Многие знают, что мой папа — детско-юношеский тренер и опытный болельщик, поэтому с раннего детства футбол был сутками по телевизору.

Первый поход на стадион был в Симферополе. Игру и команды не помню, только семечки. Конечно, болела за папину команду юношей, ходили с девчонками их поддерживать. Хотя надо признаться, что больше просто на пацанов поглазеть.

Когда уже стала старше (лет 15), смотрели часто матчи чемпионата России вместе, папа параллельно объяснял правила, тогда уже становилось интересно. Кстати, мой двоюродный брат играл в академии «Зенита», дубле «Ростова» с Димой Чистяковым (защитник «Зенита» — «Газета.Ru»), сейчас в питерском «Кристалле» в пляжном футболе. Футбол в моей жизни был всегда, просто в разной концентрации», — написала Карпина в Instagram.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Валерий Карпин заявил, что в национальной команде нет футболистов, наличие или отсутствие которых в составе может гарантировать определенный результат.

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