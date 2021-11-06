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Мостовой назвал футболистов похожих на него

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Reuters

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал современных футболистов, которые напоминают ему себя.

«Кто в современном футболе напоминает Мостового? Не знаю, цифра десять уже не так заметна, кроме Месси. Раньше были Зидан, Тотти, Дель Пьеро, Маттеус… Возможно, теперь Модрич.

Кто заслуживает «Золотой мяч»? Для меня Месси — лучший в мире, но Левандовский этого заслуживает, потому что каждый год он забивает так много мячей», — цитирует Мостового AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

Мостовой выступал в испанском чемпионате за «Сельту» из Виго и «Алавес». За клуб из Галисии россиянин в период с 1996 по 2004 год провел 276 матчей и забил более 60 голов, а также получил прозвище «Царь».

Помимо испанских клубов Мостовой также выступал за московский «Спартак», лиссабонскую «Бенфику», «Кан», «Страсбур».

С 1992 по 2004 год Мостовой вызывался в национальную команду России.

Ранее Александр Мостовой ответил на вопрос, почему не стал тренером или спортивным директором после завершения игровой карьеры.

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