Глава UFC: Федор Емельяненко отклонил самую крупную сделку в своей жизни

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о сорвавшейся сделке с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко.

По словам руководителя промоушена, он встретился со спортсменом в 2009 году.

«Мы сделали этому парню предложение. После того, как закончили встречу, мы сделали им предложение. С ними был парень, который принимал решения, они слушали его и в итоге отклонили наше предложение.

Мы уехали и вернулись в самолет, и Лоренцо Фертитта повернулся ко мне и сказал: «Слава богу, они отклонили наш контракт». Я гарантирую, что Федор и его менеджеры по ночам должны видеть кошмары, как они не пошли на эту сделку», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

По мнению главы UFC, Емельяненко очень зол из-за того, что отказался от «самой крупной сделки в жизни».

«И они потерпели неудачу в роли промоутеров. В итоге парень все еще дерется в свои 45 лет. Разумеется, он очень зол», — сказал Уайт.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. На турнире Bellator 269 в Москве 45-летний боец отправил американца Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Ранее Уайт ответил на обвинения Емельяненко в хамстве и алчности.