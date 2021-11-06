Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41

Слуцкий раскритиковал систему Кубка России

close
100%
РИА Новости

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал несправедливой систему Кубка России.

Согласно действующему формату, участники еврокубков начинают борьбу за трофей с 1/8 финала, остальные команды Российской премьер-лиги (РПЛ) стартуют с элитного группового раунда.

«Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В матче 1/8 финала Кубка России «Рубин» примет волгоградский «Ротор». Встреча пройдет 1 марта.

В других матчах первого раунда плей-офф турнира московский «Спартак» примет краснодарскую «Кубань», столичный «Локомотив» дома сыграет с красноярским «Енисеем», ЦСКА на выезде встретится с «Сочи», «Зенит» в Санкт-Петербурге проведет игру с «КАМАЗом», владикавказская «Алания» примет тульский «Арсенал», калининградская «Балтика» на домашней арене встретится с «Чайкой», а «Динамо» в столице сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на 50 тыс. рублей по итогам матча восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+