Хоккеисты детских команд устроили массовую драку на турнире в Сочи

Хоккеисты детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую потасовку перед матчем юниорского турнира в Сочи, который прошел 24 октября. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Якутия. Инфо».

По словам матери одного из игроков, хоккеисты сочинской команды неожиданно набросились на соперников во время разминки. После инцидента нескольким участникам драки потребовалась медицинская помощь.

«До начала игры на разминке игроки Сочи накинулись как звери на наших ребят и избили, так просто не за что. Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец», — сказала мать одного из игроков.

По информации «Якутия. Инфо», по итогам драки санкции к команде хозяев применены не были.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Белоруссии начала расследование инцидента, произошедшего во время товарищеского матча между новополоцким «Химиком» и солигорским «Шахтером» среди команд 2008 года рождения, когда главный тренер «Шахтера» избил клюшкой своего подопечного.