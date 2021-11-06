Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41

Игрок «Динамо» рассказал о нападках со стороны фанатов «Спартака»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски заявил, что подвергся нападкам со стороны болельщиков столичного «Спартака».

Футболист отметил, что причиной гнева фанатов красно-белых стали слова поддержки в адрес варшавской «Легии» перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Да, они писали мне в директ. Я всего лишь пожелал удачи своему родному клубу, не думаю, что сделал что-то плохое, и не совсем понял реакцию. Писали плохие вещи, окей, их дело, сейчас каждый может написать каждому. Я читал по минимуму, такое никто не захочет читать», — цитирует Шиманьски «Матч ТВ».

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась победой польской команды со счетом 1:0.

Ранее фанаты «Спартака» на матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» скандировали кричалки с требованием Леониду Федуну продать московский клуб.

Также болельщики перед началом встречи вывесили баннер с напоминанием о разгромном поражении от «Зенита» (1:7).

«Наша сила — любовь к родному клубу. Безвольным в нем не место», — написали болельщики на баннере.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+