Глава UFC рассказал, когда Чимаев сможет провести титульный бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сможет провести титульный бой в полусреднем весе после нескольких поединков.

«Хамзат только вошел в топ-10 рейтинга, хоть он и победил 11-й номер. Думаю, Чимаеву осталось один или два боя до возможного титульного боя», — приводит слова Уайта TSN.

Глава промоушена заявил, что шведу надо сначала сразиться с бойцом из первой пятерки рейтинга.

На турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби на «Бойцовском острове», Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее глава UFC рассказал, как шведский спортсмен кричал на него во время поединка на турнире в Абу-Даби.