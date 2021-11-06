Глава Федерации спортивной гимнастики России Титов избран в исполком FIG

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов вошел в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

Выборы прошли 6 ноября на конгрессе FIG в турецкой Анталье. Также в состав исполкома вошли финн Яни Тансканен, сириец Юссуф Алтаббаа, китаец Мяо Чжунъи, мексиканец Алехандро Пениче, румынка Мария Фумеа и американка Ли Ли Люн.

Ранее сообщалось, что Титов не смог переизбраться на пост вице-президента организации.

На должности были избраны катарец Али Аль-Хитми, белоруска Нелли Ким и турок Суат Челен.

Титов занимал должность вице-президента FIG с 2012 года. В 2016-м он был переизбран на этот пост.

Также на конгрессе прошли выборы главы организации. Победу на них одержал действующий глава Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ. В первом раунде голосования он получил 81 голос, а его соперник азербайджанец Фарид Гаибов — 47.