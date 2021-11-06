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Сборная России попросила Oxxxymiron не выпускать новый альбом в дни ее матчей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-служба сборной России по футболу обратилась к рэп-исполнителю Мирону Федорову, также известному как Oxxxymiron, с просьбой не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — гласит комментарий пресс-службы сборной России под клипом на песню под названием «Цунами» на YouTube-канале рэпера.

Ожидается, что в ближайшее время исполнитель выпустит альбом под названием «Смутное время», который станет для него первым за последние шесть лет.

В заключительных матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее российская порноактриса Ева Эльфи рассказала о своем отношении к главному тренеру национальной команды по футболу Валерию Карпину.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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