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Несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой секс-скандала в США

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РИА Новости

Российская фигуристка стала фигуранткой сексуального скандала в США, сообщает USA Today.

По информации издания, в сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта провел операцию по вызволению 16-летней россиянки, выступающей в парном катании, из дома тренера сборной США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс.

Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи, согласно которой спортсмен не должен проживать в одном месте с взрослым участником, не являющимся родственником.

Отмечается, что одновременно с российской фигуристкой в доме тренера жили два спортсмена старше 18 лет. После вызволения ее перевели в другой дом в Колорадо-Спрингс, после чего она вернулась в Москву, где сейчас тренируется.

В октябре 2020 года Американский центр безопасности спорта выдвинул 50-летней Саппенфилд обвинения в эмоциональном и психологическом насилии над спортсменами.

Ранее олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони, а также Мэгги Николс обратились к Конгрессу США с требованием распустить совет директоров Национального олимпийского комитета и Национального паралимпийского комитета страны из-за того, что организации игнорировали обвинения в адрес врача Ларри Нассара в сексуальном насилии.

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