Колосков призвал Смородскую извиниться перед «Спартаком»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о реакции экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской на отказ игроков «Спартака» вставать на одно колено в поддержку акции BLM перед матчем Лиги Европы с «Лестером» (1:1). Смородская назвала футболистов красно-белых расистами, в московском клубе в ответ заявили, что будут добиваться, чтобы экс-президент «железнодорожников» ответила за эти слова по закону.

«Ничего сверхъестественного здесь нет. Все-таки я достаточно давно знаю Ольгу Смородскую, она человек эмоциональный. Но я, честно говоря, не ожидал такой реакции на то, что «Спартак» не встал на колено. Я бы тоже не встал, и я об этом неоднократно говорил. Нам это абсолютно чужда причина, по которой люди встают на колени. Какой-то уголовный элемент попал под горячую руку.

В уставе ФИФА и УЕФА прописано неприятие всякого рода дискриминационных мер, все уже давно есть в футбольном законе. Зачем раздувать на ровном месте ситуацию? Конечно, реакция «Спартака» вполне предсказуемая. Никакой связи нет между расизмом и тем, что люди не встали на колено. Практически никто в Европе, кроме англичан, на колено и не встает. Значит, они расисты?

Мне не очень нравится эта ситуация. Думаю, что надо обойтись безо всяких судов — Смородской нужно принести извинения и на этом закончить», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-президента «Локомотива».