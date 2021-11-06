Журналист: Ваноли отказался ехать с Конте в «Тоттенхэм» ради «Спартака»

Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин рассказал подробности переговоров бывшего помощника Антонио Конте в миланском «Интере» и лондонском «Челси» Паоло Ваноли с московским «Спартаком».

«Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки. Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера. По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что не поедет с ним в «Тоттенхэм», потому что к тому моменту уже разговаривал со «Спартаком», — цитирует Бьянчина «РБ Спорт».

Действующим главным тренером «Спартака» является португалец Руй Витория. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 18 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 13-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Ранее в «Спартаке» отреагировали на новость о том, что клуб возглавит экс-тренер «Милана».