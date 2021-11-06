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Юрист: у «Спартака» мало шансов взыскать убытки в суде против Смородской

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Юрий Машков/ТАСС

Спортивный юрист Валерий Федореев объяснил, на что может рассчитывать московский «Спартак» в случае, если подаст иск против экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской за обвинение в расизме. По словам юриста, красно-белые имеют хорошие шансы выиграть дело о защите деловой репутации. А вот взыскать убытки будет сложнее.

«Спартак» может подать иск о защите деловой репутации. Основание иска — ст.152 ГК РФ (п.11) Требования могут быть разные: признать информацию недостоверной и порочащей; дать опровержение (в том же СМИ); удалить информацию; взыскать убытки, если таковые были причинены в результате распространения недостоверной информации.

Для успешного иска «Спартак» должен будет доказать факт распространения сведений и их порочащий характер. Что в данном случае не составляет труда. А вот обязанность доказать достоверность распространенных сведений лежит уже на ответчике. Сам по себе факт неучастия игроков в акции BLM вряд ли можно рассматривать в качестве какого-либо проявления расизма. Поэтому, если г-жа Смородская не представит иные доказательства, обосновывающие достоверность ее высказывания, то я считаю, что у «Спартака» есть неплохие шансы на защиту своей деловой репутации в суде. Как минимум, на опровержение недостоверной и порочащей информации.

Но вот если речь пойдет о взыскании убытков, то тут шансов гораздо меньше. Для взыскания убытков нужно, во-первых, правильно рассчитать размер убытков. А во-вторых, определить причинно-следственную связь между убытками порочащей информацией. На практике, в такого рода делах ни то ни другое сделать практически невозможно», — сказал Федореев «Газете.Ru».

Ольга Смородская раскритиковала игроков «Спартака» за отказ встать на одно колено в рамках акции BLM перед матчем Лиги Европы против английского «Лестера» (1:1). Она назвала «Спартак» «клубом расистов», на что красно-белые пригрозили судебным разбирательством.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал Смородскую извиниться перед «Спартаком».

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