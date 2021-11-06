Журова о секс-скандале с американским тренером: мир сошел с ума

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя дело о нарушениях американского тренера против 16-летней российской фигуристки, заявила, что в США давно существуют обостренные представления о личной неприкосновенности.

«Мне очень жаль Америку. Мы понимаем, что в работе тренера со спортсменами так или иначе присутствует психологическое давление — но его не может не быть. Один человек заставляет другого человека делать то, чего ему не хочется, потому что ему свойственно лениться. И он понимает, что ему это надо, но он ленится. Тренер оказывает давление, родители оказывают давление на детей, призывая делать уроки. Видимо, мир сошел с ума в очередной раз. Бедные американские тренеры.

В Штатах же любой взгляд мужчины на женщину и наоборот может быть расценен как сексуальное домогательство. Я не знаю, как они собираются выруливать из этой ситуации. Слава богу, что это случилось не у нас. Но такими темпами мир скоро взорвется, все будут одинокими и будут бояться общаться друг с другом. У нас раздувают: зачем же девочку туда отправили? Но, наверное, когда ее отправляли в Америку, наверное, понимали, что она едет к уважаемому тренеру. К тому же, любой уважаемый тренер может оказаться с двойным дном.

Я понимаю, почему некоторые наши тренеры предпочитают заниматься за закрытыми дверьми. Во-первых, никто секретов подготовки не узнает. Во-вторых, сейчас стоит повысить голос, и это уже воспринимается как жестокое обращение с детьми», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что Американский центр безопасности спорта (USFS) организовал «операцию по спасению» спортсменки из дома тренера Далайлы Саппенфилд, где она проживала вместе с совершеннолетними спортсменами-мужчинами. Такое положение вещей нарушает правила USFS, потому девушка покинула дом наставника, а позже вернулась в Москву, где продолжает тренировки.

Ранее чемпионка США в парном катании Тара Кейн заявила, что из-за частых оскорблений от Саппенфилд с сексуальным подтекстом она попыталась причинить себе вред.