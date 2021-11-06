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«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

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РИА Новости

Московское «Динамо» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулев, Тюкавин.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Сорокин, Спайич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла.

Встреча между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в Москве на «ВТБ-Арене». Главным арбитром назначен Владимир Москалев. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набравшее 23 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Краснодар» с 21 баллом располагается на шестой строчке.

Ранее Роспотребнадзор официально запретил проведение матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Краснодар» в Москве, однако после обращения столичного клуба, Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги ведомство отменило запрет.

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Футбол. Чемпионат России
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