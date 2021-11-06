Хабиб — Махачеву: когда вырастешь, тебе тоже дадут пять звезд

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в историях Instagram обратился к своему сокоманднику Исламу Махачеву, заявив о том, что если тот будет усердно работать, то получит пять звезд в игровом симуляторе UFC.

«Когда вырастешь, тебе тоже дадут пять звезд. Пока учись, братишка», — написал Нурмагомедов.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта 2021 года он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что победа Зубайры Тухугова над Рикардо Рамосом порадовала его больше всего на турнире UFC 267.