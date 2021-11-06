Судья извинился за то, что показал красную карточку игроку «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что судья Владимир Москалев извинился за то, что показал красную карточку голкиперу московского клуба Антону Шунину в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Слова Шварца передает «Чемпионат».

Напомним, арбитр решил удалить вратаря за то, что тот сыграл рукой за пределами штрафной зоны, но судьи VAR отменили решение Москалева.

«Я не буду говорить о качестве судейства, но отмечу, что после игры арбитр подошел и извинился за карточку Шунина. Это говорит о его человеческих качествах. Но, также подчеркну, критических ошибок сегодня не было», — сказал Шварц.

После 14 матчей «Динамо» располагается на второй позиции, имея в активе 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», который набрал 29 баллов.

21 ноября «Динамо» встретится с тульским «Арсеналом». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее народный артист Лев Лещенко после победы «Динамо» выразил мнение, что московская команда сможет перегнать лидера чемпионата России «Зенит».