Губерниев высказался о победе сборной России в Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу в Межконтинентальном кубке — 2021. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«Слежу за парнями, всем передаю привет, они большие молодцы. Уровень мастерства свой поддержали. Видно, что у команды большой потенциал, они могут еще лучше играть. Хотя, казалось бы, лучше некуда, ведь все-таки уже чемпионы мира. На данный момент российские пляжные футболисты лучшие в мире, однозначно», — сказал Губерниев.

Напомним, россияне в финальном матче обыграли команду Ирана со счетом 3:2.

Все три мяча в составе российской команды забил Борис Никоноров. За Иран дважды отличился Мохаммад Мохтари.

Бронзу завоевала команда Сенегала, которая обыграла Португалию в матче за третье место (7:4).

Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября.

Межконтинентальный (интерконтинентальный) кубок по пляжному футболу является наиболее престижным после чемпионата мира турниром для мужских национальных сборных. Первый розыгрыш турнира состоялся в ноябре 2011 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Победителем турнира стала сборная России, во второй раз за сезон одолевшая бразильцев.

До этого Россия выигрывала турнир три раза (2011, 2012, 2015), такое же количество побед у Бразилии и Ирана. Именно азиатская команда побеждала на двух последних турнирах.

Ранее московский «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу.