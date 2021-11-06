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Теннисист Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал парижского «Мастерса», обыграв немца Александра Зверева (6:2, 6:2).

Встреча продолжалась один час и 19 минут. Медведев сделал четыре эйса, четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Зверев шесть раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В финале турнира в Париже Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем., который обыграл поляка Хуберта Хуркача – 6:3, 0:6, 6:7(5).

Призовой фонд «Мастерса» составляет 3 084 450 евро.

Париж (Франция). Турнир ATP Rolex Paris Masters
Закрытые корты, хард. Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:2, 6:2.

Напомним, в финале US Open 2021 года российский теннисист одержал победу со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и не позволил сербскому теннисисту выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев стал вторым в истории российским теннисистом, которому удалось заработать $20 млн.

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