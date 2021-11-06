«Сочи» уверенно обыграл ЦСКА, забив три мяча к 16-й минуте

Футбольный клуб «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги одержал уверенную победу над московским ЦСКА со счетом 4:1.

Уже на четвертой минуте полузащитник «Сочи» Артур Юсупов открыл счет в матче. На 14-й минуте форвард Зандер Матео Кассьера удвоил преимущество своей команды. Он же на 16-й минуте довел счет до разгромного — 3:0. Единственный мяч в составе армейского клуба забил Константин Кучаев. В концовке встречи Игорь Юрганов забил четвертый мяч сочинцев.

Таким образом, «Сочи» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. ЦСКА располагается на пятом месте, набрав 23 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «Сочи» встретится с «Рубином». Матч пройдет 21 ноября. ЦСКА в этот же день сыграет с «Химками».

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что судья Владимир Москалев извинился за то, что показал красную карточку голкиперу московского клуба Антону Шунину в матче против «Краснодара».