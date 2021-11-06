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Футболист «Спартака» рассказал о завершении карьеры

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РИА Новости

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров, получивший должность в клубе, заявил, что он собирается провести прощальный матч. Слова Реброва передает официальный сайт «Спартака».

«В моей жизни уже был момент, когда я завершал карьеру по состоянию здоровья, но потом вернулся в футбол. При этом в жизни у меня подход довольно строгий: если я принимаю какое-либо решение или предложение, то выбранным путем и стараюсь идти. Сейчас понимаю, что обратного пути уже нет.

Чтобы правильно попрощаться с нашими болельщиками, карьера и была приостановлена. Надеюсь, в конце сезона обстановка будет очень хорошей, и я смогу надеть перчатки, выйти на поле домашнего стадиона», — сказал Ребров.

Напомним, Артем Ребров приостановил профессиональную карьеру и стал техническим координатором клуба.

Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/2017 голкипер вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.

Отметим, что контракт Реброва со «Спартаком» действовал до лета 2022 года.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что новая должность Реброва — это прокладка между болельщиками и игроками красно-белых.

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Футбол. Чемпионат России
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