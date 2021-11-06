Арбитр Федотов прокомментировал требование «Галатасарая» переиграть матч с «Локомотивом» в ЛЕ

Российский судья Игорь Федотов, комментируя инцидент в матче группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем», после которого турецкий клуб потребовал переиграть встречу, заявил, что оснований для переигровки нет. Слова Федотова передает «Чемпионат».

Накануне «Галатасарай» подал протест в УЕФА с требованием присудить ему победу в матче против «Локомотива» из-за того, что арбитр не удалил защитника «железнодорожников» Дмитрия Живоглядова после того, как показал ему две желтые карточки.

«Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет. Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Живоглядова не было желтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку бы были.

Может, арбитр забыл, что показал карточку. Может, решил, что Живоглядов не увидел карточку в начале. Это было в одном эпизоде, в протоколе второй карточки тоже нет», — сказал Федотов.

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.