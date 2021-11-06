Губернатор Самарской области подарил футболисту бритву

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что после вызова в сборную России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил ему электробритву. Слова Сергеева передает «Чемпионат».

«Я долго ждал этого. Это шанс которым надо воспользоваться и проявить себя с лучшей стороны, чтобы не подвести родителей и свой клуб. Волнения нет. Сегодня переночую в Самаре, а завтра вылетаю в Питер. Я пообещал. В том году давал интервью, сказал, если попаду в сборную, то побреюсь. Поэтому по приезде придется сбрить. Губернатор вот подарил электробритву», — сказал Сергеев.

В текущем сезоне РПЛ Сергеев сыграл в десяти матчах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице РПЛ. В активе самарской команды 13 очков. 17 октября «Крылья» примут на своей арене «Нижний Новгород».

Ранее Сергеев отреагировал на спор телекомментатора Константина Генича и форварда «Зенита» Артема Дзюбы по поводу его результативности в нынешнем сезоне РПЛ.