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Экс-защитник ЦСКА об игре армейцев: это кошмар, мне стыдно

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал ужасной игру ЦСКА в матче 14 тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (1:4). Слова Пономарева передает «Спорт-Экспресс».

«0:3 после первого тайма от «Сочи» — это кошмар, это ужасно. Распустили всех игроков. Две сумасшедшие ошибки в обороне. Пока Березуцкий дискредитирует себя такими решениями, не понял его расстановки в оборонительной линии. Ошибки приводят вот к такому результату. Не ожидал такой игры от защитников ЦСКА. Стыдно за них, что творят», — сказал Пономарев.

Таким образом, «Сочи» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. ЦСКА располагается на пятом месте, набрав 23 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «Сочи» встретится с «Рубином». Матч пройдет 21 ноября. ЦСКА в этот же день сыграет с «Химками».

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал несправедливой систему Кубка России.

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